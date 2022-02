Nederlandsk stjerne slår tilbake mot OL-kritikken til svensken

sport

Etter at Nederland sjølv omtalte korleis dei hadde ein baneekspert som prøvde å leggje forholda best mogleg til rette for skøyteløparane sine, gjekk van der Poel knallhardt ut. «Korrupsjon», sa han og samanlikna det med doping.

Roest slår tilbake etter 10.000-meteren der det enda med eit nytt gull for van der Poel, og sølv til nederlendaren.

– Det er synd at Nils gjer dette større enn det er og at han samanliknar det med dopingsaker. Det er ikkje gjensidig respekt mellom konkurrentar, sa Roest.

Dei norske skøyteløparane rykte ut med støtte til van der Poel på ein pressekonferanse i Beijing.

– Eg har ikkje sett meg så nøye inn i den saka, men viss det stemmer er det veldig synd for idretten viss nokon prøver å påverke isforholda i sin favør, sa Sverre Lunde Pedersen.

Ifølgje Roest har ismakaren i OL-hallen, Mark Messer, som er canadiar, sagt at det er heilt vanleg at lag har dialog med han for å sørgje for best mogleg is.

