Marte Olsbu Røiseland ligg an til OL-gull etter supersprint

sport

Skiskyttaren frå Froland er kommen inn i OL i kanonform, og fredag viste ho konkurrentane ryggen frå eit tidleg startnummer.

Røiseland trefte alle blinkane på begge skytingar, og leiinga ut frå ståande var på over minuttet då fire løparar hadde passert der.

Det er vanskeleg å sjå for seg at nokon løparar på seinare startnummer skal kunne slå sørlendingen, sjølv om 89 skiskyttarar går sprinten.

Svenske Elvira Öberg såg lenge ut til å vere den som kunne gi henne kamp om gullet. Ho var fire tidels sekund føre Røiseland ut frå første skyting, men ho hadde tapt 25 sekund til den norske stjerna ved passering ut frå den andre skytinga og enda over halvminuttet bak i mål.

Også Öberg skaut ti treff på standplass i Zhangjiakou, og det er svært sannsynleg at ho tek medalje.

Røiseland ligg an til å bli den første norske skiskyttarkvinna som tek to gull i eitt og same OL.

Noreg er ikkje bortskjemt med OL-gull i skiskyting på kvinnesida. Berre Tora Berger har teke individuelt gull tidlegare (normaldistanse 2010). I tillegg har Noreg to gull i blanda stafett (Tiril Eckhoff 2, Berger 1, Røiseland 1).

Tiril Eckhoff hadde startnummer éin på sprinten. Ho bomma éin gong på kvar skyting og var 1.16,1 minutt bak lagvenninna i mål.

Ingrid Landmark Tandrevold leverte to fulle hus og ligg på 5.-plass idet 42 løparar har gått i mål. Ho tok seg heilt ut og vart slått med eitt minutt av Marte Olsbu Røiseland.

(©NPK)