Klæbo fekk den første OL-bronsen sin rundt halsen

Nordmannen fekk bronsemedaljen for innsatsen på 15 kilometer klassisk tidlegare fredag. Frå før har Klæbo vunne fire OL-gull, eitt av dei i Kina.

Medaljen er likevel spesiell for Klæbo. Det er første gong han tek individuell medalje i eit distanserenn. Han overraska og gjekk eit svært bra klassiskrenn i Zhangjiakou.

– Den første på distanse, det betyr mykje for meg, og det er i alle fall noko eg har jobba for. Eg har hatt nokre forsøk, men eg har ikkje klart det før no, sa Klæbo til Discovery.

– Det er godt (med medalje) sjølvsagt, men vi skal sjå framover. Det kjem nye skirenn. Så vi får nyte han i kveld, og så må vi snu om i morgon.

Finnen Iivo Niskanen og russaren Aleksandr Bolsjunov vart for sterke for trønderen i rennet på fredag. Det var ein tydeleg bevega Niskanen som fekk gullmedaljen overlevert frå landskvinna si Sari Essayah, IOC-medlem og tidlegare kappgjengar.

Den finske klassiskeksperten jubla høglydt då han hoppa opp på sigerspallen, før han sette opp sin breiaste glis. Niskanen klarte heller ikkje å unngå å smile medan han song med på den finske nasjonalsongen.

