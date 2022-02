Holund skuffa etter ny fjerdeplass

sport

Sidan Holund tok gullet på 15 kilometer i VM i fjor, har det vorte tre strake fjerdeplassar. Fredag var han 12,3 sekund frå medaljeplass på 15-kilometeren i OL.

– Det var eit bra skirenn, det beste klassiskrennet eg har gjort på lenge. Så eg er fornøgd, men eg må få lov å vere skuffa over at det vart ein ny fjerdeplass, sa Holund til Discovery.

Han starta forsiktig, men gjekk raskare utover i løpet. Likevel heldt det ikkje heilt.

– Eg føler at eg løyste løpet slik eg hadde planlagt. Eg gjekk jamt for å stå distansen, og det gjorde eg. Men det gjekk dessverre litt for sakte heile vegen og då er eg ikkje god nok, rett og slett, sa Holund.

Han rettar no auga mot stafett og femmil.

– Sist eg sjekka er eg litt betre på femmil enn på 15 klassisk, så eg skal gjere alt eg kan for å gjere eit siste forsøk på å komme på pallen, sa Holund.

(©NPK)