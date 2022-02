Henrik Kristoffersen: – Det er mogleg å slå Odermatt

sport

Sveitsiske Marco Odermatt har vore heilt suveren i storslalåm i vinter og har vunne fire av fem renn i verdscupen. Den einaste som har slått han (til 2.-plass i Alta Badia rett før jul) er Kristoffersen.

I OL i Beijing har det ikkje gått like bra for sveitsaren som det har gjort i verdscupen, men Kristoffersen trur at han framleis er i god form:

– Eg kjenner Marco godt. Nei, ikkje veldig godt, men ganske godt. Han er framleis i flytsona, men det er mogleg å slå han. Han var sikkert skuffa etter super-G (køyrde ut). I utfor (7.-plass) hadde han vel ikkje nokon forventningar, seier Kristoffersen.

På spørsmål om han kjenner presset før rennet på søndag seier 27-åringen at han har kontroll på det han kan ha kontroll på:

– Marco er vel den største favoritten. I Sveits snakka dei vel om tre gull, så presset er på han. Du burde leggje presset på han og ikkje på oss. Eg er jo den einaste som har slått han i vinter, fleipa Kristoffersen før han gjekk over i ein litt meir seriøs tone:

– Eg har kontroll på alt eg kan ha kontroll på. OL-storslalåmen definerer ikkje karrieren til verken Marco eller meg. Vi har vunne veldig mykje i ung alder. Det er berre å køyre, det er ikkje så mykje meir enn det. Vi må ha trua på at vi kan levere, viss ikkje kunne vi vorte heime.

Alpinisten frå Rælingen fortel at det har vore litt ulike resultat på trening, men at det ikkje er noko som påverkar han før konkurransen i helga:

– Renn og trening er to ulike ting.

Kristoffersen stiller til start saman med Lucas Braathen, Rasmus Windingstad og Atle Lie McGrath.

