Haga blir ankerkvinne på stafetten

sport

Det melde Noregs skiforbund fredag. Etter at Johaug vann tidsthrilleren på 10 kilometer klassisk torsdag, innrømde landslagstrenar Ole Morten Iversen at det var eit vanskeleg uttak som venta.

– Eg har aldri opplevd at det har vore så krevjande å setje opp stafettlaget, sa han.

– Vi er ikkje gullkandidatar. Ein annan måte å tenkje på er heller å ha som mål å kjempe om medalje. Det vil ha noko å bety for kven som får gå, sa han.

Sjølv om det vart Johaug-gull torsdag, var resten av dei norske langt bak. Tiril Udnes Weng vart nummer 21, medan søster Lotta enda på 25.-plass. Mathilde Myhrvold glei inn som nummer 44.

Dermed er det norske håpet framfor stafetten noko dyssa ned. Det norske laget manglar òg ein av sine beste under leikane i Beijing. Heidi Weng ville vore ein sikker stafettløpar for Noreg, men ho sit heime etter å ha fått OL-deltakinga spolert av korona like før avreise.

(©NPK)