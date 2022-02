Gut-Behrami best i super-G – Mowinckel på sjette

sport

Sveitsarar og austerrikarar dominerte rennet og la beslag på dei fire første plassane. Best gjekk det for Sveits, med gull og bronse. Gut-Behrami triumferte etter å ha enda på den sure fjerdeplassen både i 2014 og 2018. Sigersmarginen var 22 hundredels sekund.

Ragnhild Mowinckel var einaste norske deltakar. Ho køyrde inn til ein sterk 6.-plass, slått av vinnaren med 0,58 sekund. Ho hadde startnummer 17. Alle som enda før henne starta blant dei sju første.

– Ho leverte eit medaljeløp, eigentleg. Tendensen er at det går litt saktare etter kvart frå første mellomtid til mellomstasjonen. Det var veldig godt levert av Ragnhild. Det er ikkje lett å vere åleine på start og ha heile Noreg på skuldrene sine, sa Aleksander Aamodt Kilde til Discovery.

– Eg skulle ønske det var rett (at det var eit medaljeløp). Eg føler at eg prøvde. Eg våga litt meir enn vanleg, og eg er fornøgd med innsatsen, men det var fem andre som var betre enn meg, sa Mowinckel sjølv.

God overrasking

Kielde var i målområdet for å overraske kjærasten Mikaela Shiffrin etter løpet hennar. Ho var langt nede etter å ha køyrt ut i favorittdisiplinane slalåm og storslalåm. Fredag kom ho til mål, men enda på 9.-plass.

– Eg trur ho vart happy for at eg var her, sa Kilde, som sjølv tok bronse i super-G og sølv i kombinasjon.

Det stadfesta Shiffrin sjølv.

– Han er berre det beste mennesket, sa ho til Discovery.

Fortener støtte

Kilde brukte tidlegare i veka sosiale medium for å forsvare kjærasten etter mediefokus på OL-nedturen hennar.

– Eg ville poengtere at vi har gode og dårlege dagar, at vi har store forventningar og legg veldig press på oss sjølv medan heile verda ser på, og at når det ikkje går vegen så fortener vi òg støtte. Dette er noko vi har valt, og vi klarer å handtere det, men eg ville berre poengtere det, sa Kilde til Discovery.

Tittelforsvarar Ester Ledecka, som i 2018 skreiv OL-historie ved å vinne gull både i snøbrett og alpint, prøvde forgjeves å gjenta bragda. Tsjekkaren vann parallellstorslalåm på brett. Fredag køyrde ho med startnummer 2 inn til klar leiartid, men vart raskt skove nedover på listene og enda på 5.-plass.

