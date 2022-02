Golberg ut mot Iversens utspel: – Sånn ønskjer ikkje eg at vi skal ha det

sport

Iversen sa torsdag at han kjende seg dolka i ryggen då han vart vraka til 15-kilometeren, eit løp han seier han vart lova at han skulle få gå.

– I denne saka er det Emil som går ut med det her. Han er dritskuffa, og det skal han få lov til å vere, men av respekt for alle som går må du kanskje kunne sjå på korleis du gjer det neste gong, sa Golberg etter løpet.

Han fekk sjølv 15-kilometeren øydelagd av ein for hard start og vart nummer 11.

– Eg skulle ønske at vi klarte å halde enkelte ting internt. Det er ein energilekkasje som ikkje gagnar nokon her og no, det synest eg er trist. Det er jo det einaste alle medium lurer på, så det er jo litt trist å stå i etter ein konkurranse ein har trena og gledd seg til, sa Golberg.

– Det er noko vi må gjere noko med. Sånn ønskjer ikkje eg å ha det.

Erik Valnes, som truleg er den som fekk plassen Iversen ville ha, ville ikkje gå ut mot lagkameraten sin.

– Det er ikkje noko vi la frykteleg merke til. Vi har registrert det, men det er ikkje noko for oss å bruke energi på. Det er ingen som ønskjer å øydeleggje for oss som skal gå. Vi skjønner at han er skuffa. Det er kjedeleg, det, sa Valnes.

Han sa at konflikten rett og slett ikkje er noko han gidd å bry seg om.

Valnes fall tidleg gjennom på 15-kilometeren og vart nummer 15.

