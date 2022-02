Frida Karlsson opnar opp om OL-skuffelsen: – Eg og kroppen har slite

sport

Karlsson var ein av Sveriges store håp, men har vore sjanselaus i OL-høgda.

– Innleiinga på OL vart ikkje som eg hadde tenkt meg. Eg og kroppen har slite. Men OK. Det har vore for mykje alvor og for lite moro. Det er på tide å finne fram til leiken igjen, skriv Karlsson i eit innlegg på Instagram.

Der hyllar ho lagvenninna Maja Dahlqvist, som tok sølv på sprinten. Dei to er begge med i stafettlaget til Sverige. Der er òg Ebba Andersson og Jonna Sundling inne, noko som betyr at Charlotte Kalla blir vraka.

