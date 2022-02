Elabdellaoui snakkar ut om ulykka: – Eg kjende at ansiktet mitt brann, og alt var svart

sport

Høgrebacken har tidlegare vore ordknapp om ulykka, men i eit stort intervju med The Guardian opnar han opp om kva som skjedde og tida etterpå.

– Eg trudde berre at eg hadde noko i auget og måtte fjerne det, men så kjende eg at heile ansiktet mitt brann, og alt var svart, seier Elabdellaoui til avisa.

Han har vore igjennom elleve augeoperasjonar for å få synet tilbake. I februar i fjor reiste Elabdellaoui saman med agenten sin til eit augeinstitutt i Cincinnati i USA, der doktor Edward Holland har vore banebrytande innan hornhinnetransplantasjonskirurgi.

Holland gav Elabdellaoui mellom fem og ti prosent sjanse for å få tilbake synet. Han beskreiv skaden som ein av dei verste han hadde undersøkt i ein 35-årig karriere og kallar Elabdellaoui den mest motiverte pasienten han har møtt.

– Innsatsen hans for å få synet tilbake har inspirert meg og mine tilsette. Han ville ha sprunge gjennom eld om vi bad han om det, seier Holland til The Guardian.

Då våren 2021 kom kunne legane og Elabdellaoui byrje på prosessen for å rette opp igjen synet. Det var viktig for fotballprofilen at han fekk ein stamcelleoperasjon for å få synet tilbake på det høgre auget. Ei av søstrene hans, Ikram, klaffa 100 prosent med han.

– Det var uverkeleg. Det var eit stort teikn på at dette faktisk kan gå bra. Sjølv om vi visste at det var ein lang veg, gjorde det ein stor forskjell at søster mi var 100 prosent treff, seier Galatasaray-proffen.

I slutten av januar fekk Elabdellaoui klarsignal for å spele fotball igjen. Han er med i Galatasarays kamptropp til helgas seriekamp mot Kayserispor. Det stadfestar agenten til spelaren overfor NRK.

