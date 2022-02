Brann-spelar klar for Beckham-klubb

sport

Det stadfestar Brann på nettsidene sine fredag ettermiddag.

– Vi mistar ein god spelar som gav mange målpoeng, men vi har fått til ein avtale som er bra for begge partar, seier sportsleg leiar i Brann, Jimmi Nagel Jacobsen.

Taylor kom til Brann for to år sidan. Han fekk totalt 60 kampar for bergensklubben og skåra 14 mål. I 2021-sesongen leverte han 14 målpoeng.

– Eg vil takke for dei to åra mine i Brann. Eg er takksam for tida eg har hatt her, og vil takke alle i klubben og supporterane. Sjølv om det ikkje gjekk som vi ønskte i dei to åra, var støtta frå byen fantastisk, seier Taylor.

Han forlét nyleg Branns treningsleir i Spania for å slutte seg til Inter Miami.

Taylors kontrakt med Brann gjekk ut etter 2022-sesongen. Bergensklubben kan dermed innkassere ein overgangssum for salet.

