Avaldsnes forlengde ikkje omstridd sponsoravtale

Det skriv Haugesunds Avis fredag.

I mai i fjor offentleggjorde Avaldsnes at klubben hadde inngått ein sponsoravtale med Betsson. Avtalen gjaldt ut året. Samtidig gav begge partar uttrykk for at ei forlenging var aktuelt.

Norges Fotballforbund reagerte skarpt og bad Avaldsnes terminere avtalen. NFF bad om ei forklaring frå klubbleiinga og opna òg for å halde tilbake økonomisk støtte til toppserieklubben.

Avaldsnes-styreleiar Hallgeir Broen stadfestar overfor Haugesunds Avis at forklaringa vart sendt forbundet på tampen av fjoråret. Samtidig opplyser han at klubben har vedteke å ikkje forlengje den omstridde sponsoravtalen.

– Det er ikkje noko stas eller hyggjeleg når ditt eige forbund er veldig imot det. Vi er trygge på at det ikkje var noko juridisk feil med avtalen. Men andre vurderer det annleis. Så vidt eg veit er det òg gjort nokre endringar rundt lovverket som no ville kravd nye juridiske vurderingar. Vi fann det vanskeleg å halde fram, sjølv om avtalen var viktig og heilt avgjerande for økonomien vår i 2021, seier Broen til lokalavisa.

Konkurransedirektør i Norges Fotballforbund, Nils Fisketjønn, seier forbundet er tilfreds med at avtalen er avslutta.

