sport

Sprinttrenaren stadfestar overfor Adresseavisen at han kjem til Beijing laurdag.

Monsen testa positivt for koronaviruset for to veker sidan. Han var då på veg heim frå høgdeleiren til langrennslandslaget i Seiser Alm.

No er han friskmeld og har levert dei negative testane som skal til for å kunne reise til Kina.

Langrennsløparane skal ut i tre konkurransar til under dei pågåande vinterleikane: Stafett, lagsprint og femmil.

(©NPK)