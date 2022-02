Wiklund persa i OL – nummer fem på 5000 meter

sport

Dermed vart det ikkje individuelt metall på Wiklund i Kina-leikane. Ho kom dit som eit norsk medaljehåp, men feltet vart for tøft.

Likevel kunne ho å ta med seg personleg bestenotering på 5000 meter. Den forbetra ho med tolv hundredelar. Maren Haugli er innehavar av den norske rekorden på 6.54,98, sett i 2006.

Gullet gjekk til Nederland-favoritten Irene Schouten. Ho var i mål på 6.43,51 og slo Claudia Pechsteins olympiske rekord. Det var litt av ein måte å følgje opp triumfen frå 3000-meteren på.

Sølvet gjekk til canadiaren Isabelle Weidemann, medan Martina Sábliková frå Tsjekkia tok den siste medaljen.

Wiklund gjekk i femte par med Weidemann. Der tok ho tidleg initiativet, men hamna på defensiven då løpet gjekk inn i sluttfasen.

21-åringen innleidde OL med femteplass på 3000 meter. Eit par dagar etter fekk den regjerande verdsmeisteren det tøft på 1500 og vart berre nummer tolv.

Tidlegare i sesongen skøyta Oslo-jenta inn til to pallplassar i verdscupen. Ho vart trear på 5000-meteren i Stavanger i november, og to veker seinare vart det same utfallet på 3000 meter i Salt Lake City.

