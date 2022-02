Tande rett frå frustrerande testkaos til kjempehopp: – Berre gøy å sjå på

sport

Onsdag var lysluggen frå Kongsberg råsterk då hopparane gjorde dei tre første treningshoppa sine før konkurransane som no ventar. Det første svevet var dagens lengste i storbakken og målte 139 meter.

Deretter følgde han opp med to nye svært solide hopp.

– Etter å ha vore tre veker heime åleine, har eg mykje energi og kan forhåpentleg tilføre gruppa nokon skrøner og litt godt humør. Det er veldig herleg å vere her. Eg har sakna gutane dei siste vekene, sa Tande då han møtte pressa i OL-landsbyen torsdag.

Landslagssjef Alexander Stöckl hadde eit håp om at Tande skulle vise form omgåande ved framkomst til Kina.

– Det var berre gøy å sjå på. Eg såg video av hopp han gjorde i Oslo, dei han hoppa i Kollen. Håpet var at han skulle gjere noko liknande her, og når han får til det, er det berre veldig gledeleg å sjå, sa austerrikaren.

Prøvelse

Tande innrømmer gjerne at han aller helst skulle komme til Beijing langt tidlegare. Tida i isolasjon heime var ein prøvelse.

– Det har sjølvsagt vore litt frustrerande, litt behageleg, litt avslappande, litt kjedeleg. Ei blanding av mykje rart. Eg sleit litt med å få sove i starten då det var mykje testing og stress rundt å rekke første moglege fly, sa Kongsberg-guten.

Etter kvart vart det klart at han ikkje kunne vere med Olympiatoppens to charterfly. Då vart det viktig å nå dei siste renna under vinterleikane.

– Det å rekke storbakken er heilt fantastisk. Turen bort hit kunne ikkje vore betre, så eg koser meg, sa medaljehåpet.

Kvalifisering fredag

Den gode starten i storbakken gir håp om at den første individuelle OL-medaljen i karrieren kan vere under oppsegling.

– Det var lekkert. Eg kjende eg hadde hoppa greitt heime, hadde tre veldig fine økter. To i Holmenkollen og éin i Vikersund. Eg håpa å kunne gjere noko av det same her, sa Tande torsdag.

– Det viktigaste for meg er at eg fekk tryggleik til å kunne gjere gode førstehopp i bakken. Det var herleg å komme i gang sånn. Håpar eg kan få til fleire sånne hopp, sa han.

Lagkameratane gler seg òg over å ha Tande på plass.

– Det er veldig herleg å vite at vi kan stille fullt lag. Godt å sjå at Daniel kjem inn og viser at han har brukt den langdryge perioden heime på beste mogleg vis, sa Robert Johansson.

Kvalifiseringa til OL-rennet i storbakken i Zhangjiakou går av stabelen fredag. Dagen etter er det individuell konkurranse, før hopparane avsluttar sitt OL med lagkonkurranse 14. februar.

