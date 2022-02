Stabæk hentar portugisisk assistenttrenar

sport

Stabæk opplyste om tilsetjinga torsdag.

Vicente er eit ukjent namn for dei fleste, men han er godt kjend med norsk fotball. Portugisaren var busett i Noreg over fem år i perioden 2013 til 2017. Etter å ha vore i Bergsøy, Follo og Viking i ulike roller, vart han henta til FC København. Etter éin sesong i Danmark, vart han henta heim til Portugal.

Vicente var assistenten til João Pedro Sousa i Boavista frå i fjor sommar til januar i år. Han bestemde seg for å prøve noko nytt då Sousa nyleg fekk tilbod om å halde fram karrieren i Saudi-Arabia.

No tek Vicente fatt på eit nytt kapittel i norsk fotball, og Stabæks sportssjef Torgeir Bjarmann er nøgd med å ha portugisaren på plass.

– Med Hugo får vi inn ein erfaren trenar, som vi trur kan utfylle det trenarteamet vi har. Han har ein spennande CV og kulturell bakgrunn. At han i tillegg snakkar norsk og er integrert her, er positivt. Han er fotballfagleg sterk og synest å ha eit godt humør. Eg har stor tru på at dette blir ein bra tilvekst for heile klubben, seier Bjarmann i ei fråsegn.

