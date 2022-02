Rooney om United-trøbbelet: – Plukkar framleis opp bitane etter sir Alex

sport

For tida er det verdspremiere på dokumentarfilmen «Rooney». Der kan ein følgje superstjerna frå han var ein hissigpropp på 16 år til han vart tidenes målskårar for England og Manchester United.

I filmen deler han mellom anna sine tankar om overgangssøknaden han sende inn i 2010. Rooney trekte den kjapt tilbake etter mykje oppstyr, men i botn låg det ei bekymring over tilstanden i United. Året før forsvann Cristiano Ronaldo til Real Madrid, medan Carlos Tévez gjekk til byrivalen Manchester City.

Rooney sleit med å sjå korleis managerlegenda Alex Ferguson skulle byggje opp att eit vinnarlag.

– Faktisk, viss du ser fem år etter det møtet, visste sir Alex Ferguson der klubben var på veg. Han kom seg ut derfrå så fort han kunne. Dei plukkar framleis opp bitane etter sir Alex, seier Rooney i filmen.

Tøff periode

Tysdag leidde han Derby til 3-1-siger over Hull i meisterskapsserien. Same kveld spelte United uavgjort mot Burnley i Premier League. Rooney meiner at det han sa om retninga til klubben for over elleve år sidan, var rett.

– Eg har openbert ikkje sett kampen (mot Burnley), men eg har sett resultatet, seier han til Manchester Evening News.

– Eg trur dei går gjennom ein tøff periode. Du kan sjå nokon ting utanfor banen, og det er ganske tungt. Det har gått føre seg ei stund, om eg skal vere ærleg. Dette er ting eg tok opp i 2010.

– Treng tid

Derby-manageren er samtidig overraska over kva retning Manchester United har teke. Han klokkeklar på kva som skal til for å rette opp i den negative trenden.

– Ja, eg er overraska over kor djupt United har falle. For å vere heilt ærleg, så har dei prøvd alt. Dei har prøvd veldig erfarne managerar i Louis van Gaal, José Mourinho og David Moyes, og dessutan Ole (Gunnar Solskjær) som ein av sine eigne. No prøver dei ein meir professor-type (Ralf Rangnick).

– Eg trur verkeleg dei treng å ta inn ein manager og gi han og klubben tid. Gi dei ei moglegheit til å byggje eit lag og la dei konkurrere og komme tilbake til nivået vi alle kjenner dei burde vere på, seier Rooney.

På spørsmål om han har hatt lyst til å ta over sjefsstolen på Old Trafford, ler Rooney og seier denne/dette/desse:

– Vel, høyr her. Manchester United og Everton er begge klubbar eg gjerne vil styre ein dag, men eg har ei forplikting til Derby County, eg kjempar for dei, så fokuset mitt må vere på Derby.

