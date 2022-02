Rekdal hentar HamKam-stoppar til Rosenborg

sport

Det opplyser både HamKam og Rosenborg på nettstadene sine. Rogers blir dermed gjenforeina med trenar Kjetil Rekdal, som forlét «Kamma» til fordel for RBK før årets sesong.

– Eg har tenkt på dette ei god stund og håpa at det skulle gå i orden. Eg er veldig glad for å kunne signere for Rosenborg, seier Rogers til rbk.no. Kontrakten gjeld ut sesongen 2025.

HamKams sportssjef Espen Olsen skildrar overgangen som «stor i HamKam-samanheng».

– Dette er ein overgang som vil gi oss auka konkurransekraft og moglegheit til å forsterke troppen totalt sett. Vi er trygge på at vi både har mange nok og gode nok alternativ til å erstatte Rogers som midtstoppar, seier Olsen.

Rogers var i fjor lånt ut til HamKam frå Oklahoma City, men han underteikna permanent kontrakt etter sesongen. Ein månad seinare er han seld.

Midtstopparen er Rosenborgs tredje forsterkning framfor 2022-sesongen. Også midtbanemannen Tobias Børkeeiet er kjøpt, medan den argentinske midtstopparen Renzo Giampaoli har komme på lån frå Boca Juniors.

