Regjerande OL-meister Lorentzen skeptisk framfor 500-meteren

I Pyeongchang i 2018 gjekk bergensaren inn til sin hittil einaste OL-triumf. Med tida 34,41 sekund sette han olympisk rekord og slo heimehåpet Cha Min-kyu med éin fattig hundredel. Den gong kom han inn til meisterskapen med gode prestasjonar i verdscupen. Han vann den siste 500-meteren framfor leikane i Sør-Korea.

Fire år seinare er han ikkje sikker på om han kan forsvare gullmedaljen.

Lorentzen har til tider slite med ein vond rygg denne sesongen. Han har heller ikkje hatt nokon ordentlege toppløp.

– Eg kjenner meg i bra fysisk form. Eg må berre krysse fingrane for at ryggen fungerer laurdag og at eg kan få gått så fort som eg kan gjere. Eg byrjar å få dreis på isen, sa Lorentzen på eit pressetreff torsdag.

Han kom på sjetteplass på distansen i VM i Heerenveen i januar.

– Det er klart at eg kjem inn i denne meisterskapen med mindre forventningar sidan eg ikkje har vunne noko denne sesongen. Men det blir sjølvsagt forventningar i og med at eg er regjerande meister, sa Lorentzen.

