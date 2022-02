Pappa Iversen om vraka Emil: – Han har det forferdeleg

sport

Torsdag morgon norsk tid vart det klart at det er Johannes Høsflot Klæbo, Pål Golberg, Hans Christer Holund og Erik Valnes som skal forsvare Noregs ære på distansen. Det fall Emil Iversen tungt for hjartet, skal ein tru far og landslagstrenar på kvinnesida Ole Morten.

– Han har det forferdeleg, sa pappa Iversen til pressa etter 10 kilometrane for kvinnene.

30-åringen reiste i midten av januar heim frå Tour de Ski, der seinare testar viste at han var overtrena. Han sa til NTB før avreise til Beijing at han kjende seg bra, men han har hittil ikkje fått konkurrere under leikane.

Med vrakinga til rennet på fredag kan det spøkje for om Iversen i det heile får delta i OL.

– Langt nede

– Han er langt nede, men eg vil tru at han kjem seg på beina igjen for å gå fort på ski. Eg føler med han, heldt pappa Iversen fram.

På spørsmål om han kom med nokon trøystande ord til sonen etter vrakinga, svarte trenarveteranen slik:

– Eg har jo tid til å vere far innimellom. Det er litt spesielt, men eg byrjar å bli van til det, sa han.

Lahti-fallet

Han trekkjer spesielt fram éin episode når han tenkjer på nedturane til sonen i skisporet. Under VM i Lahti i 2017 fall Iversen på oppløpet under lagsprintkonkurransen.

Det spolerte gullhåpet til både han og makkar Klæbo. Den gong var pappa Iversen svensk landslagstrenar, men innrømte at han trøysta sonen i ettertid.

– Då var det godt å vere der, sa Iversen om episoden.

(©NPK)