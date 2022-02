OL-smitten går ned: – Det skal litt meir til

sport

– Vi merkar at den verste frykta frå starten av opphaldet kanskje har lagt seg. Vi har komme litt inn i bobla, og det skal litt meir til for at det kjem nye smitteutbrot og så mange positive testar, seier Vetle Sjåstad Christiansen til NTB.

– Vi har fått lov til å trene på treningssenteret. Det har vi ikkje kunna gjere før no, seier 29-åringen.

I slutten av januar vart det registrert over 30 tilfelle stort sett kvar dag hos utøvarane, leiarar, støtteapparat og andre i OL-bobla. Sidan har talet gått gradvis ned. Natt til torsdag vart det meld om ni nye tilfelle. Dagen før var talet seks.

407 tilfelle

Kina har strenge koronakrav, og OL blir halde under eit svært omfattande virusregime. Alle deltakarar, frå utøvarar og lagleiarar til funksjonærar og mediefolk, blir haldne inne i ei lukka boble og heilt skild frå resten av befolkninga. Alle må òg avleggje daglege PCR-testar.

Totalt er det avlagt 407 positive koronaprøver i samband med OL sidan 23. januar.

For fire dagar sidan opplevde Christiansen at det banka på døra hans klokka 6. Han trudde først at han hadde levert ei positiv koronaprøve, men det viste seg at det berre var dopingkontroll.

Banka på hos Lægreid

Nyleg skjedde det same hos Sturla Holm Lægreid.

– Dei har lært. Dei har tydelegvis fått med seg kritikken vår. Dei banka på klokka 8 og ikkje klokka 6, seier Christiansen.

Eg fekk to timar meir søvn enn Vetle. Det var digg at han gav dei tilbakemelding, seier Lægreid.

Christiansen og Lægreid førebur seg til sprinten laurdag. Dei skal representere Noreg saman med brørne Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø. Dagen etter er jaktstart på programmet.

