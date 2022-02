Ny Johaug-triumf etter tidelsstrid – 50 OL-gull i langrenn for Noreg

sport

Den norske jenta slo finske Kerttu Niskanen med fattige 4/10 sekund. Johaug feira i målområdet medan Niskanen låg utslått igjen i snøen etter storduellen.

Sistnemnde hadde sterk motvind på oppløpet, og det kan kanskje ha avgjort i norsk favør. Johaug hoppa av glede då Niskanens tid kom opp på storskjermen. Seinare skreik Johaug fleire gonger i målområdet etter eit renn som går inn i minnebøkene.

– Dette er nesten eit perfekt løp, sa NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn då Johaug gjekk inn mot mål.

På ein dag for tidelsdrama kom Natalia Neprajajeva eitt tidels sekund for seint til å ta bronsen frå Krista Pärmäkoski.

Svenske Frida Karlsson hadde ein svært tung dag og hamna lang bak dei beste. Ho vart støtta ut av stadion.

Krevjande

Johaug gjekk ut først av dei mest aktuelle medaljekandidatane med startnummer 36. Det er svært krevjande forhold med trå snø og tynn luft cirka 1700 meter over havet i Zhangjiakou.

Niskanen leidde med over ti sekund ved passering 6,8 kilometer, og finnen var framleis føre Johaug ein dryg kilometer frå mål, men greidde ikkje å slå tida hennar i mål.

Johaug har takla forholda klart beste av jentene hittil. Ho held fram der ho gav seg i VM (fire titlar) for eitt år sidan. Det betyr total dominans i løp frå ei mil og lenger.

50 gull

Johaug sikra torsdag Noregs 50. langrennsgull i OL. Sverige ligg nærast på den statistikken med 32.

Johaug starta Beijing-leikane med ein overlegen siger på 15 kilometer skiathlon. Ho er klar favoritt òg på tremila neste veke. Den går i fri teknikk.

Johaug skal òg gå stafett, og det kan òg vere at ho stiller på sprintstafetten.

Vinn ho alle dei tre individuelle distansekonkurransane, blir ho den første norske kvinna til å klare det i eit og same OL. Marit Bjørgen vann to i Sotsji for åtte år sidan.

