Kilde tok sensasjonelt sølv etter å ha fått råd frå slalåmkjærasten

Nordmannen tok bronse i super-G og forbetra valøren i kombinasjonen.

– Eg hadde ikkje trudd på det, for å vere heilt ærleg. Det var gøy å køyre, heilt konge, sa Kilde til Discovery.

– Dagen i dag skulle eg eigentleg ikkje ha køyrt, og eg kjende meg heilt elendig på oppvarminga. Det er heilt vilt. Utruleg kult å avslutte OL på denne måten, sa Kilde.

Han var raskast i utfordelen og køyrde som nummer éin i slalåmdelen. Han køyrde på frå start og kom seg i mål tilsynelatande utan å gjere nokre store feil.

Canadiaren James Crawford, som til liks med Kilde først og fremst er fartskøyrar, låg to hundredelar bak, og hamna bak i mål. Så kom dei store kanonane:

Austerrikar kopierte faren

Johannes Strolz, som låg 75 hundredelar bak Kilde, leverte eit gulløp og var 59 hundredelar før Kilde i mål. Han følgde dermed i skisporet til faren, Hubert Strolz vann kombinasjonen i OL i 1988.

Kombinasjonsverdsmeister Marco Schwarz på neste startnummer hamna likevel bak nordmannen. Då hadde Kilde sølvmedaljen halvvegs ned i lomma. Den kom djupare ned då Alexis Pinturault køyrde ut. Då også Loïc Meillard, som heldt på å falle i utforrennet, køyrde ut, var medaljepallen klar:

Strolz vann før fartskøyrarane Kilde og Crawford.

Kilde snakka seg sjølv ned etter leiinga i utfordelen og meinte medaljehåpet var lite. Dei orda måtte han ete i seg etter å ha levert sterkt òg i slalåmdelen.

Fekk råd av Shiffrin

Nordmannen røpte i tidsrommet mellom dei to øvingane at han hadde fått råd frå kjærasten, slalåmstjerna Mikaela Shiffrin, før slalåmdelen. OL vart ein gedigen nedtur for henne då ho køyrde ut i både slalåm og storslalåm.

– Ho sa berre at eg må halde tempoet oppe og skia under meg, og det er det eg skal gjere, sa Kilde.

Killde tok bronsen i super-G-rennet tidlegare i OL, etter at han vart nummer fem i utforrennet. Han bestemde seg ikkje for å bli med i kombinasjonen før han hadde gjennomført to treningsøkter torsdag morgon.

Tidlegare har fartskøyrarane hatt ei ulempe i kombinasjonen sidan leiaren etter utfôra har køyrt sist når det skulle avgjerast. I årets OL vart startlista snudd, slik at leiaren fekk køyre først i best forhold. Det utnytta Kilde til fulle.

