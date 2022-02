Johaug jubla for ny gullfest

sport

Ho var tydeleg rørt og song med då «Ja, vi elskar» for andre gong under Beijing-leikane vart spelte for henne.

Det var den finske IOC-medlemmen Sari Essayah som delte ut medaljane til Johaug og dei to landskvinnene sine, Kerttu Niskanen og Krista Pärmäkoski.

Pärmäkoski, som tok bronsen med eitt tidels margin til russiske Natalja Neprjajeva, gjorde eit gledeshopp opp på pallen. Det same gjorde Niskanen, sjølv om ho tapte gullet med fire tidelar.

Den norske langrennsdronninga vann med fattige fire tidelar etter ei sterk avslutning og ulideleg spennande venting på rivalen.

– To av dei verste minutta i karrieren min, sa Johaug til NTB om ventetida ho hadde i målområdet då Niskanen kjempa mot tida hennar.

