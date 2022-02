Johaug: – Har lyst til å gå lagsprint, men opp til trenarane

sport

– Det er klart det hadde vore veldig morosamt, men samtidig veit eg at det er mange andre gode jenter som kan gjere ein fantastisk jobb. Det blir opp til trenarane å vurdere, men eg har lyst, ja, sa ho i intervju med Discovery.

– Og så kjem det ei tremil der eg har lyst til å gå fort òg.

Ho klarte opp rykta som byrja å flyge etter utsegner i målområdet om at ho hadde gått sitt siste renn.

– Eg trur det var ei lita misforståing. Det var ein av smørjarane som sa at dette orkar han ikkje meir, og sa det må vere slutt, og så svarte eg at ja, det var siste løp, berre for å spøke litt. Men eg skal halde fram med å gå i denne meisterskapen her, sa Johaug lattermildt.

