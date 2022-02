Første OL-tap for Noregs curlingherrar

sport

Dei opna med ein svært sterk siger onsdag då Sveits vart slått 7-4 etter ei spennande avslutning. Mot verdstrear Canada torsdag var det norske laget lenge med i oppgjeret, men måtte til slutt tole tap. Stillinga var 5-5 framfor siste omgang, men Canada hadde siste stein og utnytta ho til å sikre sigeren.

Kampen starta med at canadiarane tok to poeng i den første omgangen. Det norske laget slo likevel tilbake i omgangen etter og utlikna. Canadiarane valde så å nulle den tredje omgangen for å liggje an til siste stein i tiande og avgjerande omgang.

Det skulle vise seg å vere eit sjakktrekk. Skip Brad Gushue spelte ein flott siste stein som fann midten av buet.

Noregs lag i Beijing-OL består av Steffen Walstad (skip), Torger Nergård, Markus Høiberg, Magnus Vågberg og reserven Magnus Nedregotten. Noreg er rangert som nummer sju i verda.

Neste kamp for dei norske curlingherrane er mot Storbritannia fredag.

(©NPK)