Dette skjedde i OL i dag

sport

* Therese Johaug vann den klassiske 10-kilometeren, men berre så vidt. Ho slo Kerttu Niskanen med 4/10 sekund. – To av dei verste minutta i karrieren, sa ho til NTB om ventetida på å få den finske rivalen sin i mål. Det var Johaugs andre gull i Beijing-leikane og Noregs 50. langrennstittel i OL-historia.

* Aleksander Aamodt Kilde tok eit sensasjonelt sølv i alpin kombinasjon. Han leidde etter utfor og leverte varene i slalåmdelen. – I dag skulle eg eigentleg ikkje ha køyrt, og eg kjende meg heilt elendig på oppvarminga. Det er heilt vilt. Utruleg kult å avslutte OL på denne måten, sa han. Gullet tok austerrikaren Johannes Strolz.

* Ragne Wiklund gjekk sin raskaste 5000 meter nokon gong på tida 6.56,34, men det heldt ikkje til medalje. Oslo-jenta enda på femteplass. – Eg har ikkje døydd så hardt på år og dag, sa ho om krafttaket. Irene Schouten frå Nederland tok ein favorittsiger og sette olympisk rekord (6.43,51).

* Noregs curlingherrar tapte hårfint for 5-6 for verdstrear Canada. Laget starta turneringa med siger over Sveits dagen før. – Vi gjorde nokre småfeil som gjer at vi ikkje er i ein betre posisjon, sa skip Steffen Walstad.

* Emil Iversen vart vraka igjen og får ikkje gå dei 15 kilometrane på fredag i langrenn. Noreg stiller med Johannes Høsflot Klæbo, Pål Golberg, Hans Christer Holund og Erik Valnes på startstreken. – Han har det forferdeleg, sa pappa og kvinnetrenar Ole Morten Iversen.

(©NPK)