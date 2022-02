Amerikansk trio hoppa best – kjærastpar vann gull saman

sport

Caldwell og Schoenefeld er kjærastar. Ho deltek i sitt fjerde OL, men hadde aldri før fått betre enn 10.-plass.

Kina var best i den første finaleomgangen, men den handla berre om å eliminere to av dei seks deltakarlaga. Poenga vart nullstilte før den andre finaleomgangen, og der var USA best.

Kinesarane leidde etter at den kvinnelege deltakaren deira Xu Mengtao hoppa til 106,03 poeng mot Caldwells 88,86, men Lillis slo tilbake med dagens høgaste poengsum på 135,00 for eit vel gjennomført hopp med «back double full-full-double full».

Lillis fekk berre 101,81 poeng i den første finaleomgangen og tapte då klart til kinesiske Jia Zongyang, men han knuste han då det gjaldt. Jia fall framover i landinga, fekk berre 96,02 poeng, og Kina var på etterskot.

Qi Guangpu sette amerikanarane under press med 122,17 i siste omgang, men Schoenefeld svarte med 114,48, og USA vann med 12,12 poeng.

Canada tok bronsen.

