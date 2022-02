Zouma bøtelagt av West Ham – dyrevernet har henta kattene hans

sport

Zouma-saka sprakk tysdag. Då nådde eit videoklipp offentlegheita og viste fotballstjerna mishandle katten sin. Der kan ein sjå den franske landslagsspelaren både sparke og slå kjæledyret.

Britisk politi har stadfesta at dei er i kontakt med dyrevernorganisasjonen RSPCA som følgje av det som blir omtalt som «hastehenvendelser» i saka.

Onsdag ettermiddag opplyser organisasjonen at dei to kattane til midtstopparen «no er tekne hand om av RSPCA».

– Prioriteten vår er at desse kattane har det bra. Dei har vorte kontrollerte av veterinærar, og dei skal vere hos oss så lenge etterforskinga held fram. Vi er takksame for alle som har uttrykt si bekymring for kattene, seier ein talsperson for RSPCA, ifølgje BBC.

Saftig bot

West Ham har gjort det klart at klubbleiinga «uforbeholdent fordømmer» Zoumas handlingar. Samtidig fekk franskmannen spele seriekampen mot Watford tysdag. Det har òg skapt reaksjonar frå mange hald.

Undervegs i kampen bua begge lags supporterar på Zouma ved kvar einaste ballberøring.

Onsdag opplyser West Ham at dei samarbeider med RSPCA, og at Zouma er bøtelagt med det høgaste moglege beløpet for handlingane sine. Bota skal vere på 250.000 pund, melder The Sun. Det vil seie nærare 3 millionar kroner.

– Spelaren har omgåande godteke bota, og han har bede om at beløpet blir donert til dyrevelferdsorganisasjonar.

West Ham skriv vidare at også Zouma samarbeid med dyrevernet, og at han frivillig overlét kattene sine til dei.

Kampanje

Over 110.000 personar har signert ein underskriftskampanje der det krevst at franskmannen blir straffeforfølgd for dyremishandlinga.

I kampanjen på nettstaden Change.org heiter det:» I Storbritannia har vi lover mot mishandling av dyr, lover som bør gjelde for alle rike eller fattige, kjente eller ikkje. Vi ber om at Metropolitan Police og RSPCA gjennomfører ein hasteundersøking og rettsforfølger gjerningsmennene til denne avskyelege handlinga.»

Angrar

West Ham-sponsor Experience Kissimmee har varsla at selskapet vil evaluere forholdet sitt og sponsoravtalen med klubben» i lys av Zouma-videoen.

Hovudpersonen sjølv har stått fram som ein angrande syndar.

– Eg ønskjer å beklage handlingane mine. Det finst ingen unnskyldningar for åtferda mi, og eg angrar oppriktig, uttalte Zouma tysdag.

– Eg vil òg uttrykkje kor djupt leid meg eg er på vegner av alle som vart opprørte av videoen. Eg ønskjer å forsikre alle om at dei to kattane våre er friske og har det bra. Dei er elska og verdsett av heile familien vår, og dette var ei enkelthending som ikkje kjem til å gjenta seg, la han til.

Ordføraren reagerer

Også i politiske krinsar har saka vorte eit tema. London-ordførar Sadiq Khan seier til Sky News at Zouma bør bli straffeforfølgd, og at forsvarsspelaren bør bli sett ut av West Ham-laget.

Den britiske naturvernaren Chris Packham stempla West Ham-manager David Moyes' avgjerd om å spele med Zouma tysdag som ei skam.

– Eg synest det var ei skammeleg avgjerd. Eg trur at dersom fotballspelaren hadde sleppt ein film i sosiale medium der han tok narkotika eller slo kona si, kjærast eller eigne barn, ville han på ingen måte vore på banen, sa han.

