Tande og Granerud råsterke på trening i OL-bakken

Det same gjorde lagkamerat Halvor Egner Granerud.

Tande kom nyleg til Beijing etter å ha fått utsett OL-avreisa si på grunn av koronasmitte. Kongsberg-guten har i fleire veker kjempa ein kamp mot klokka med tanke på å oppfylle kravet OL-arrangøren har til negative testar før innreise til Kina.

At 28-åringen til slutt nådde dei nødvendige testverdiane, og kunne slutte seg til den norske troppen, kan vise seg å bli viktig. Onsdag viste i alle fall Tande gryande form i storbakken.

Kjempehopp

I den første av tre treningsomgangar i Zhangjiakou var lysluggen lengst av alle med eit kjempehopp på 139 meter. Nærast følgde Halvor Egner Granerud med 137,5 meter. Granerud og dei aller største stjernene hoppa med éin avsats lågare fart enn Tande.

I treningsomgang nummer to strakk Tande seg til 133 meter. Det gav delt 2.-plass. Lengst av alle var japanske Ryoyu Kobayashi. Vinnaren av OL-konkurransen i den vesle bakken landa på 134 meter. Granerud delte 2.-plassen med Tande. Han hoppa til liks med lagkameraten 133 meter. Her hoppa alle dei tre beste med same fart.

I tredje omgang vart det 132 meter og femteplass på Tande. Granerud var lengst og best saman med austerrikarane Jan Hörl og Manuel Fettner, og dessutan slovenaren Cene Prevc. Dei landa alle på 133 meter. Kobayashi måtte nøye seg 131 meter og sjetteplass. Igjen var farten lik for alle dei beste.

Lindvik sleit

Marius Lindvik sleit langt meir i møtet sitt med storbakken i Kina. Han fekk opp lengdene 122, 125 og 124. Robert Johansson plasserte seg heller ikkje i toppen av listene i nokon av dei jamne hoppa sine på 126, 127 og 126 meter.

Robin Pedersen er henta inn som reserve i den norske troppen som følgje av at Johann André Forfang ikkje kunne reise til Kina. Ranværingen deltok ikkje i treningsomgangane på onsdag.

Kvalifiseringa til OL-rennet i storbakken i Zhangjiakou går av stabelen fredag. Dagen etter er det individuell konkurranse, før hopparane avsluttar sitt OL med lagkonkurranse 14. februar.

