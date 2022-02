Svenske stjerner slit med OL-maten: – Berre å tyggje og svelgje

sport

OL-medaljehåpa til «söta bror» i langrenn må ete kvar tredje time for å få i seg nok næring under opphaldet i Beijing. Det er ikkje alltid lett når smaksløkane protesterer på det som kjem på bordet.

– I går var det skikkeleg tungt. Nokre gonger gjeld det berre å tyggje og svelgje, seier Emma Ribom til nyheitsbyrået TT.

– Maten er OK, men det er mykje ris. Du må vere profesjonell og ete uansett. Men eg held meg unna det som ser ekkelt ut – som blekksprutane, seier ho.

Frida Karlsson innrømmer òg at menyen ikkje får toppskår.

– Det er mykje å velje mellom, men det er ikkje «spicy». Vi har likevel triksa våre for å få i oss maten, seier langrennsstjerna.

Kosthaldseksperten Stig Mattsson jobbar for Den svenske OL-komiteen i Kina. Han peikar på at OL-maten ernæringsmessig oppfyller krava.

– Eg opplever det som at nokre har litt vanskelegare med smakane som er i Kina. Då vi var på høgdeleirane i Frankrike og Italia var det berre ros for maten. Her er det ikkje det same, seier han.

Mattsson tilrår løparane å supplere med flytande føde. Det kan vere ulike jusar som anten inneheld protein eller karbohydrat.

