Sjefen om Haalands framtid: – Veit når avgjerder skal takast

sport

Rose snakkar om Haaland i eit større intervju med tyske Sport Bild. Det er gjeve att av mellom anna sport.dei.

Haalands framtid i Dortmund er eit stadig tilbakevendande tema i store tyske medium. Spekulasjonane går høgt rundt om måltjuven forlèt den noverande klubben sin til sommaren, og kven som blir den nye arbeidsgivaren hans.

– Eg har kontakt med Erling kvar dag, og eg føler med han som spelar og menneske. Eg veit kor lang kontrakten hans er. Eg veit når avgjerder skal takast. Alt ligg på bordet internt, og alle er ærlege med kvarandre. Derfor treng eg ikkje snakke med han om det kvar dag, seier Rose til Sport Bild.

Han kjenner nordmannen svært godt. Rose var trenar i austerrikske Salzburg då Haaland vart henta til klubben frå Molde i 2019.

Rose hevdar at det ikkje er hastverk med å avklare kor den norske stjerna skal spele neste sesong.

– Han vil ta ei avgjerd på eit tidspunkt, og klubben vil førebu seg godt på det. Vi ønskjer sjølvsagt alle at han skal bli, seier Dortmund-sjefen.

Utsegnene om at Haaland ikkje har hastverk, står i kontrast til det nordmannen gav uttrykk for i eit intervju med Viaplay for ei tid tilbake. Etter 5-1-sigeren mot Freiburg i januar meir enn antyda Haaland at klubbleiinga byrja å bli utolmodig med omsyn til ei avklaring.

– Erling er berre 21 år! Han har òg dagar som er kjensleladde. Han går heim etter trening, er åleine, les kanskje noko, les så noko anna og blir irritert, seier Rose – og kallar reaksjonen normal og menneskeleg.

Neste kamp for Haaland og Dortmund er bortemøtet med Union Berlin kommande søndag. Der kan nordmannen vere tilbake på banen etter skade.

(©NPK)