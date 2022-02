Shiffrin langt nede etter ny utkøyring – usikker på resten av OL

sport

– Dette er ein veldig stor skuffelse. Eg har aldri opplevd noko slikt før, så eg veit ikkje korleis eg skal handtere det, sa ho med tårevåte kinn etter slalåmfiaskoen på onsdag.

Ho vart sitjande lenge ved løypa etter å ha køyrd ut i disiplinen der ho har eitt OL-gull, fire VM-gull og 47 verdscupsigrar. Det var meininga at ho skulle delta i alle fem individuelle renn i OL, og kanskje lagkonkurransen òg, men no er ho usikker etter å ha feila i dei to favorittdisiplinane sine.

– Eg skal prøve å nullstille, betre enn eg gjorde etter storslalåmen, men eg har som sagt aldri vore i denne situasjonen før. Eg elskar å stå på ski, men eg har lagvenninner som er gode og som kan steppe inn. Om eg køyrer ut i femte port, kva er vitsen?

Shiffrin og kjærasten Aleksander Aamodt Kilde kom til OL som favorittar i fire renn i byrjinga av leikane, men så langt er Kildes bronse i super-G einaste medalje for paret.

Sjølvtillit

For Shiffrin ser det ut til å stå på sjølvtilliten. Då ho køyrde ut i Kranjska Gora i januar, var det første gong på 34 slalåmrenn dei fire siste åra. Ho har aldri tidlegare køyrt ut i slalåm to gonger i ein sesong.

«Nybegynnarfeil» sa ekspertkommentator Ted Ligety om Shiffrins utkøyring i NBCs overføring av slalåmrennet, medan kommentator Dan Hicks kalla det eit av dei største sjokka i alpinthistorie. Kanalen viste ikkje dei neste løparane som køyrde, men fokuserte på ein gråtande Shiffrin som sat ved løypa.

NBC fekk gjennomgå i sosiale medium for å ha vore for hard mot 26-åringen, som skulle vere eit av dei store trekkplastera for OL-dekninga til kanalen.

Spørsmål

– Heile karrieren har eg stolt på meg sjølv når eg køyrer godt. Kanskje må eg senke skuldrene og seie til meg sjølv at dette ikkje er det verste eg har opplevd i livet. Kanskje må eg leggje forventningspresset heilt bort, sa Shiffrin.

Super-G fredag er hennar neste moglegheit, om ho vel å delta. I kombinasjonen neste veke er ho regjerande verdsmeister, og ho har OL-sølv frå Pyeongchang å forsvare eller forbetre.

Først må ho gå nokre rundar med seg sjølv.

– Dette er ikkje verdas ende, og det kjennest litt dumt å bry meg så mykje, men eg føler at eg må stille meg ein del spørsmål no, sa ho.

