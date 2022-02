Rørt Ruud fekk OL-gullet: – Min største augneblink

sport

Nordmannen var på sigerspallen saman med amerikanaren Colby Stevenson (sølv) og svenske Henrik Harlaut (bronse). Dei hadde alle ei lita signaturfeiring då dei tredde opp for å få medaljen rundt halsen.

Ruud smilte breitt og lét som om han børsta støv av skoen før IOC-representanten Khunying Patama Leeswadtrakul overrekte han OL-gullet.

Nordmannen hadde lakkert neglene i kvitt og blått, og han heldt handa på brystet og song med då den norske nasjonalsongen runga over Medal Plaza i Beijing.

– Eg kjende at hjartet banka. Det er veldig stort, og det søkk litt meir inn når du står der. Det er min største augneblink, sa 21-åringen til Discovery.

OL-gullet var spesielt for Ruud, som for eit snautt år sidan mista far sin.

– Pappa, du er med meg, sa Ruud inn i kameraet då han tidlegare onsdag tok ein suveren siger.

