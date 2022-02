Opposisjonen reagerer på pengestansen frå regjeringa til X-Games: – Overraskande og uforståeleg

sport

– Saka er at dette allereie er vedteke i statsbudsjettet, og er eit juridisk bindande vedtak for regjeringa. Det er å føre Stortinget bak lyset å seie at dette er ei løyving som kan flyttast på. Det er heilt feil, seier stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V) til NTB.

I fjor sommar fekk X-Games innvilga 13 millionar kroner frå dåverande kulturminister Abid Raja (V) til å gjennomføre arrangementet i 2022. Sidan vart det utsett i eitt år som følgje av pandemien. Støre-regjeringa vil derimot ikkje prioritere neste års X-Games, og har trekt tilbake støtta.

X-Games Noreg-sjef Henning Andersen uttalte til VG førre veke at arrangementet kan ryke dersom det ikkje kjem midlar.

– Nedlagt X-Games

Elvestuen tok opp spørsmålet om arrangementet i den munnlege spørjetimen på Stortinget onsdag.

– Dette handlar om at viss regjeringa ikkje følgjer opp det budsjettvedtaket som vart gjort, så har regjeringa i realiteten nedlagt X-Games. Dette er det ansvaret til finansministeren å følgje opp, sa han.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) viste for sin del til kulturminister Anette Trettebergstuen.

– Eg trur eg skal vere litt varsam med å gå inn i akkurat grunnen for X-games. Eg må berre be om at det skriftlege spørsmålet kan bli svart på, for då får han ordentleg og skikkeleg grunngiving, sa Vedum i Stortinget.

– Heilt uforståeleg

Også i andre parti er reaksjonane kraftige etter pengestansen til regjeringa.

–At dei kuttar støtta er veldig overraskande og heilt uforståeleg, seier Turid Kristensen, Høgres idrettspolitiske talsperson, til NTB.

Natt til onsdag tok Birk Ruud det første OL-gullet i historia i Big Air i fristil for menn. Kristensen meiner reaksjonane i sosiale medium seier alt om kor mykje X Games-arrangementet betyr for ungdom som driv med eigenorganisert idrett.

– Her er det berre ein ting å gjere – få tilbake støtta. Då kan regjeringa gi føreseielegheit for årets kvalifiseringsrenn og neste års arrangement, seier ho.

Stortingsrepresentant Himanshu Gulati (Frp) meiner X-Games no får lide fordi verken snøbrettkøyrarane eller friskikøyrarane er ein del av Norges idrettsforbund, skriv VG. Frp fremja onsdag eit forslag i Stortinget, der dei ber regjeringa betale ut tilskotet på 15 millionar til X-Games.

Kulturministeren: Har fått støtte

Kulturminister Trettebergstuen er usamd i at regjeringa tek pengar frå den eigenorganiserte idretten.

– X Games har fått støtte i 2021 for eit arrangement som ikkje vart noko av, og Stortingets godkjenning for å overføre dei pengane til 2022, skriv ho i ein e-post til VG.

– I tillegg har dei fått løyvd 15 millionar for å arrangere i 2022, det blir no heller ikkje noko av på grunn av korona. Dei får behalde pengar til det som blir gjennomført, men vi trekkjer tilbake midlane for det som ikkje blir gjennomført, legg statsråden til.

(©NPK)