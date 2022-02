Kjempestart for dei norske curlinggutane – slo verdstoar Sveits 7–4 i første kamp

sport

Noreg møtte ein av turneringsfavorittane i den første OL-kampen sin. Sveitsarane blir i dag trena av norske Håvard Vad Petersson, som mellom anna vann sølv i Vancouver-OL i 2010 med team Ulsrud.

Og det verka som nordmennene hadde litt startnervar mot verdstoaren, då Magnus Vågberg byrja med å leggje den første steinen i kampen død over linja. Etter første omgang leidde sveitsarane 1–0.

Men etter å ha fått varma opp handledd og fingre, kom Noreg meir inn i kampen. Laga spelte jamt, men fleire gode sistesteinar frå Noreg gjorde at det stod 3–2 etter halvspelt kamp. Dei neste to omgangane la Noreg verkeleg press på Sveits med fleire velplasserte steinar. Før 8. omgang var stillinga 4–2 i favør Noreg.

Sveits tok to poeng i den omgangen, og dermed stod det 4–4 før dei to siste omgangane.

9. omgang vart ein skikkeleg thriller, og dommarane måtte bruke måleinstrument for å avklare om Noreg skulle få eitt eller to poeng. Etter nokre nervepirrande sekund fekk dei norske gutane to svært viktige poeng før siste omgang. Stillinga var då 6–4 til Noreg.

Siste omgang vart prega av lita tid på klokka og dårleg plasserte steinar for begge lag. Noreg forsvarte seg godt, og då sveitsarane missa med sistesteinen vart det norsk poeng. Dermed vann Noreg 7–4.

Neste kamp for Noreg er mot Canada torsdag.

Troppen til mennene i Beijing-OL består av Steffen Walstad (skip), Torger Nergård, Markus Høiberg, Magnus Vågberg og reserven Magnus Nedregotten. Noreg er rangert som nummer sju i verda.

