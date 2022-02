Dei nye korona-krisepakkane til idretten godkjent

sport

Det opplyser Kultur- og likestillingsdepartementet.

Regjeringa har sidan i fjor operert med to tilskotsordningar til idrett og frivilligheit. Den eine rettar seg mot arrangement og aktivitetar i frivillig sektor, medan den andre skal kompensere for inntektsbortfall i samband med publikumsarrangement av nasjonal verdi.

Regjeringa varsla for ei tid tilbake at ordningane blir forlengde. No er denne forlenginga Esa-godkjent.

– Det er gledeleg at ordningane no er godkjende, og at det kan opnast for søknader hos Lotteri- og stiftelsestilsynet i løpet av neste veke. Ordningane blir vidareførte med same innretning som i fjor haust, og vi hevar dekningsgrada til 70 prosent for avlyste arrangement og aktivitetar, seier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Søknadsfrist i begge ordningane er 20. april for arrangement og aktivitetar i perioden 1. januar til 31. mars 2022.

(©NPK)