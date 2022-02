Zouma fekk refs for dyremishandling – går rett inn på West Ham-laget

sport

Franskmannen utgjer eit stopparpar med Craig Dawson.

Tidlegare tysdag vart det kjent at West Ham «uforbeholdent fordømmer» Zoumas handlingar. Det var avisa The Sun som først publiserte videoklipp av at han sparkar og slår sin eigen katt.

Premier League-klubben understreka at saka skulle handterast internt, men Zouma har gått offentleg og stått fram som ein angrande syndar.

– Eg ønskjer å beklage handlingane mine. Det finst ingen unnskyldningar for åtferda mi, og eg angrar oppriktig, seier Zouma og held fram:

– Eg vil òg uttrykkje kor djupt leid meg eg er på vegner av alle som vart opprørte av videoen. Eg ønskjer å forsikre alle om at dei to kattane våre er friske og har det bra. Dei er elska og verdsett av heile familien vår, og dette var ei enkelthending som ikkje kjem til å gjenta seg.

BBC skriv at politiet ikkje kjem til å etterforske saka.

