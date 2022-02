West Ham-stjerna Zouma i trøbbel etter dyremishandling

sport

Det var avisa The Sun som først publiserte videoklippet der Zouma mellom anna sparkar og slår sin eigen katt.

West Ham uttaler at klubben «utan atterhald fordømmer» handlingane til spelaren. Saka skal handterast internt i klubben, men Zouma verkar i ei fråsegn som ein angrande syndar.

– Eg ønskjer å beklage handlingane mine. Det finst ingen unnskyldningar for åtferda mi, og eg angrar oppriktig, seier Zouma og held fram:

– Eg vil òg uttrykkje kor djupt lei meg eg er på vegner av alle som vart opprørte av videoen. Eg ønskjer å forsikre alle om at dei to kattane våre er friske og har det bra. Dei er elska og verdsette av heile familien vår, og dette var ei enkelthending som ikkje kjem til å gjenta seg.

Det er etter seiande bror til midtstopparen som har filma kattemishandlinga. Zouma kastar òg ein sko etter katten og jagar han rundt i huset.

Politiet opplyser ifølgje BBC at dei ikkje kjem til å etterforske saka. Kva for nokre sportslege konsekvensar mishandlinga kan få for Zouma, er førebels usikkert.

