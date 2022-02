Weng gir opp OL: – Draumen om revansj vart knust

sport

Weng fortel på Instagram at ho ikkje reiser til Kina. Få dagar før den norske troppen drog av garde, vart ho til liks med Anne Kjersti Kalvå smitta av koronaviruset under høgdesamlinga i Nord-Italia.

«Draumen om revansj i OL blei knust for min del. Det er jo «bare» eit OL, men leit likevel», skriv ho.

Weng har bronsen på 15 kilometer skiathlon i 2014 som beste OL-resultat. For fire år sidan fekk ho ikkje gå kvinnestafetten som Noreg vann. I Beijing-leikane ville ho vore eit sikkert kort på det norske laget.

30-åringen frå Yte Enebakk hadde fleire oppmuntrande resultat i vekene før OL. Ho enda mellom anna på pallen som trear samanlagt i Tour de Ski.

Latter og tårer

På Instagram gir Weng spesielt ein takk til familien og Kalvå. «Anne Kjersti, vi har ledd, felt tårer, vore irriterte og frustrerte saman. Min redningskvinne på turen», skriv ho.

Weng og Kalvå kom måndag heim til Noreg etter over ti dagar i isolasjon i Seiser Alm. Etter smittedramaet vart det knytt spenning til om nokon av dei kunne reise til Kina før OL-avslutninga. No er det klart at ingen av dei dreg.

Ragnhild Haga vart tidleg henta inn som erstattar for Kalvå.

Ser framover

Weng skriv vidare at ho er «ekstremt heldig som er frisk og rask elles». Ho håpar på å kunne gå verdscuprenn før sesongen er over.

«Då skal eg vere klar til kamp», lovar ho.

På herresida vart Simen Hegstad Krüger ramma av koronautbrotet på treningssamlinga. Det er framleis håp om å få han klar til ein eller fleire av OLs siste langrennsøvingar.

