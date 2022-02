Tvangsisolasjon for finske ishockeyspelarar: – Brot på menneskerettane

sport

Førstemålvakt Jussi Olkinuora vart måndag send til isolasjonshotell med ambulanse etter ein positiv koronatest. Der er Marko Anttila, VM-vinnar frå 2019, allereie.

Medieansvarleg Petteri Hiettanen er òg isolert.

Finlands ishockeyforbund skriv i ei pressemelding at Anttila, Olkinuora og Hiettanen var covidsjuke før dei reiste til Kina, men at dei er friske igjen.

– Etter vår medisinske vurdering er dei heilt friske og kan ikkje smitte nokon, skriv forbundet.

– Frisk og klar

Kina opererer med andre CT-verdiar enn andre land når det blir avgjort om ei koronaprøve er positiv eller ikkje. Derfor hamnar utøvarar som etter eige lands reglar blir rekna som friske og ikkje smittefarlege, i isolasjon.

Då Anttila i helga vart ført til isolasjonshotell, flaug landslagssjef Jalonen i taket og kalla det brot på menneskerettane.

– Vi veit at han er frisk og klar, men av ein eller annan grunn respekterer ikkje Kina menneskerettane hans, sa han i eit digitalt mediemøte.

Over 30 isolerte

Arrangøren opplyste tysdag at 32 utøvarar akkurat no er isolerte etter positive prøvar, og at gjennomsnittleg opphaldstid på isolasjonshotell er sju dagar.

– Vi vil sleppe ut så mange vi kan, men berre om det er trygt, sa Brian McCloskey, leiar av det uavhengige medisinske ekspertpanelet. Han sa at fleire enn 50 utøvarar allereie er ute av isolasjon.

Det har komme fleire klager over forholda på isolasjonshotellet, og IOC har lova å gjere noko med det.

Så langt har det vore 393 positive koronaprøvar i OL-bobla, inkludert leiarar og medierepresentantar.

