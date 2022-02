Bolsjunov står over sprinten – vil kvile mot distanserenn

sport

Det skriv den russiske avisa Championat, som har fått det stadfesta av den russiske landslagstrenaren Jurij Borodavko.

Bolsjunov, som har slite på sprint i det siste, knuste konkurrentane på opningsdistansen skiathlon. No er det klart at han står over sprinten for å førebu seg til distanserenna som ventar. Han skulle ha starta halvminuttet før Johannes Høsflot Klæbo i kvalifiseringa.

Fredag skal mennene gå 15 kilometer klassisk. Der vil Bolsjunov saman med finske Iivo Niskanen vere ein sterk gullkandidat. 19. februar ventar femmila som avsluttar OL for dei mannlege langrennsløparane.

