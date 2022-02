Ylldren Ibrahimaj klar for LSK

sport

26-åringen frå Arendal har ei fortid i Mjøndalen og Viking. Han kjem til LSK etter eit kort opphald i russiske Ural Jekaterinburg.

– Eg var på treningsleir då eg fekk vite om interessa frå Lillestrøm. Det var veldig spennande for min del. Etter den første praten med Lillestrøm vart interessa berre styrkt. Eit veldig spennande prosjekt å bli ein del av. Eg er glad for å vere her, seier Ibrahimaj til lsk.no.

Han seier at opphaldet i Russland ikkje vart som venta.

– Ylldren er ein veldig fin spelar å få inn i klubben. Han har tidlegare vist at han held godt eliteserienivå, og vi tok kontakt då vi fekk vite at han ville heim frå Russland, seier sportssjef Simon Mesfin i Lillestrøm.

(©NPK)