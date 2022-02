Utstyrsgigant terminerte avtale med Mason Greenwood

sport

Greenwood er under etterforsking mistenkt for vald og valdtekt mot ei kvinne. Han blir òg mistenkt for å ha sett fram drapstruslar.

20-åringen vart onsdag førre veke lauslaten mot kausjon etter å ha vore i varetekta til politiet i fleire dagar. Manchester United har mellombels suspendert spissen både frå å delta på treningane til klubben og i kamp.

I førre veke opplyste utstyrsgiganten Nike at dei hadde suspendert avtalen med Greenwood. I ei fråsegn heitte det at selskapet var «djupt uroa» over skuldingane som var sett fram, og at det ville halde fram med å følgje situasjonen tett.

Måndag opplyste Nike i ein ny uttale at Greenwood ikkje lenger vil vere knytt til selskapet.

Manchester United har på si side fjerna moglegheita for å kjøpe supporterutstyr som ber Greenwoods namn frå nettsidene til klubben.

(©NPK)