Skrekkskade i alpinbakken

Løpet vart stansa i 15 minutt etter at O'Brien gjekk i bakken og skreik ut i smerte. Ho vart frakta vekk frå bakken av medisinsk personell på båre.

– Ho var medviten, sa talsperson Megan Harrod i det amerikanske laget.

O'Brien var sjette best i første omgang, men fall like før målgang i den andre og sklei i mål i store smerter. Ho heldt seg til kneet. O'Brien fekk først ei sluttid, men vart seinare fjerna frå resultatlistene.

Thea Louise Stjernesund var blant dei som vart prega av skrekkskaden.

– Ein veit at sånt kan skje, men vi likar å gløyme at det kan skje. Det var ubehageleg å ikkje vite, både for oss og henne. Eg håpar berre ho fekk smertestillande så fort som mogleg, sa Stjernesund, som vart nummer seks, til VG.

