OL-meister Parrot: – Kampen mot kreften gjorde meg sterkare

– Mentalt er eg mykje sterkare enn før, spesielt på grunn av kampen mot kreften. 12 cellegiftkurar på seks månader gjer noko med deg, sa 27-åringen.

– Eg tek ikkje lenger noko for gitt. Det eg har vore gjennom gjorde meg til ein betre snøbrettkøyrar òg. Eg prøver å setje pris på kvar einaste dag, og smile dagen lang. No kjem resultata òg.

Parrot fekk kreftdiagnosen omtrent ti månader etter at han tok sølv i slopestyle under Pyeongchang-leikane i 2018. Han vart ramma av Hodgkin lymfom, som er ei form for lymfekreft. Han har beskrive behandlinga som det tøffaste han har vore gjennom, men han vart frisk og er tilbake i verdseliten.

Han vann X-Games-gull i Big Air og slopestyle i 2019 og 2020, og måndag vart han OL-meister.

Han fekk 90,96 i sitt beste forsøk og var den einaste som fekk sjå 90-talet. Han vann føre den 17-årige kinesiske heimefavoritten Su Yiming og med landsmann Mark McMorris på bronseplass.

– For akkurat tre år sidan låg eg på sjukehus utan energi, utan musklar, utan kondisjon. Det var den tøffaste augneblinken i livet mitt. Å drive med lidenskapen min, snøbrettkøyring, var berre ein draum då. No står eg her etter å ha gjort min beste konkurranse nokosinne og vunne gull, sa Parrot.

– Det er vanvit.

