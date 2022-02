OL-gullvinnar forsvarte ektemannen – retta krass kritikk mot eige forbund

sport

Fontana kjempa seg forbi den nederlandske favoritten Suzanne Schulting kort før målgang i finalen i Beijing og forsvarte dermed OL-gullet sitt frå Pyeongchang i 2018.

Etter at sigeren var i boks, hylte 31-åringen av glede.

– Då eg kryssa målstreken, all den skrikinga, normalt skrik eg ikkje, men det var berre ein måte å få ut alt sinnet, sa OL-meisteren i møte med pressa.

– Vi hadde folk som ikkje ønskte at eg skulle vere her. Mitt eige forbund har ikkje støtta at eg skulle ha ektemannen min som trenar, sa ho.

Ifølgje Fontana skal problema med forbundet ha starta etter at ho tok gullet sitt i Pyeongchang for fire år sidan.

– I dag beviste vi at han er ein fantastisk trenar. Det er mitt beste val, mi beste avgjerd å ha han ved mi side, sa Fontana, som saman med ektemannen forlét Italia og slo seg ned i Ungarn etter 2018-gullet.

Først i fjor skal ho ha returnert til heimlandet for å trene med det italienske laget.

På spørsmål om ho igjen vil forsvare gullet sitt på heimebane i Milano og Cortina om fire år, var OL-meisteren nølande.

– Det må ting endre seg. Eg skal ikkje gå gjennom dette ein gong til, sa Fontana.

Ho tok måndag sin 10. OL-medalje. 31-åringen vart den mestvinnande kortbaneskøyteløparen allereie med sølvet i blanda stafett søndag.

