Noregs kvinnehopparar om OL-kaoset: Kontrollerte dressen på ein annan måte enn dei har gjort før

– Det var ikkje akkurat hoppinga som bestemde resultatlista i dag. Det ser litt dumt ut. Men eg fekk til å hoppe betre i alle fall, det er det positive eg tek med meg, sa Strøm til Discovery.

Ho ville ikkje gå inn på detaljar om korleis dresskontrollen gjekk føre seg, men sa at det var på ein litt annan måte enn før.

– Då vart det litt rart, og det stemde ikkje heilt sånn som det har gjort tidlegare. Eg veit ikkje kva vi kan seie, om vi kan seie at dei vel korleis dei skal tolke reglane, sa ho.

Ho kalla det ein læringssituasjon og skrytte av laginnsatsen, sjølv om ikkje det viste seg på resultatlistene.

– Akkurat no er eg litt tom for ord. Eg er eigentleg berre sjokkert og skjønar ikkje kva det her er. Sirkus, sa Silje Opseth, som også vart diskvalifisert.

Ho sa at kontrollørane målte på ein annan måte enn dei hadde gjort før, og at kvinnene fekk beskjed om å stå annleis enn dei har gjort tidlegare.

– Eg skjønar det ikkje. Eg hoppa med akkurat den same dressen i dag som i den individuelle konkurransen, og eg har ikkje endra meg noko kroppsleg sidan då, sa ho medan tårene pressa på.

To norske diska

Etter det siste hoppet hennar kom beskjeden om at ho var diskvalifisert på grunn av dressen. Ho vart dermed den fjerde utøvaren som vart diskvalifisert. Seinare vart òg Silje Opseth diskvalifisert som nummer fem. Det var berre kvinnehopparar som vart diskvalifiserte.

– Det er kjedeleg. Det ser litt dumt ut. Det er merkeleg, men sånn er det, sa Marius Lindvik frå det norske laget til Discovery.

Han antyda at det var nokon som hadde lyst til å statuere eit eksempel. Noregs landslagssjef Clas Brede Bråthen sa i pausen at det var bra at regelverket vart handheva. Kort tid seinare hadde òg Noreg fått ein disk.

– Dette er ikkje ein god reklame for sporten vår, sa Bråthen til NTB etter at Strøm vart diskvalifisert.

Bråthen meinte at det ikkje var Anna Odine Strøm sin feil at det enda med ei diskvalifisering. Kaosrennet samanfatta han slik:

– Det er veldig spesielt.

Noreg enda til slutt på åttandeplass.

Sensasjonell medalje

Slovenia tok ein suveren gullmedalje, medan ROC tok sølvet og Canada sensasjonelt tok bronsen. Dei canadiske hopparane jubla ellevilt etter at medaljen var sikra.

Både Japan, Austerrike og Tyskland fekk ein utøvar diska i første omgang. For tyskarane vart det dermed ikkje nokon finaleomgang, medan både Japan og Austerrike forsvann ut av medaljekampen. Det gjorde Noreg òg då Strøm vart diskvalifisert i andre omgang.

Noreg låg an til sølvmedalje etter hoppinga i første omgang. Anna Odine Strøm var rekna som Noregs usikre kort, men leverte gode hopp på 92 og 93,5 meter.

Ny norsk disk

Robert Johansson hoppa 99,5 og 100,5 meter og heldt greitt følgje i puljen sin. Silje Opseth landa på 91 meter og skuffa i første omgang, medan det berre vart 83 meter i finalen. Då hadde ho truleg allereie fått beskjed om at konkurransen var øydelagd.

Det hadde uansett lite å seie, sidan Opseth òg vart diskvalifisert på grunn av dressen.

Marius Lindvik var Noregs siste hopper. Han landa på 102,5 meter i første omgang og 100,5 i den andre.

Konkurransen var den første blanda lagkonkurransen som har vorte arrangert i OL-samanheng. Det enda altså med at fire av dei største medaljefavorittane i tur og orden vart ramma av diskvalifiseringar.

