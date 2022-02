Jansrud stod over OL-starten

sport

Det fortalde den norske alpinsjefen Claus J. Ryste i eit intervju med Discovery like etter at det var klart at Jansrud ikkje kom til å køyre rennet.

– Han kjende litt på kneet på oppvarming. Han valde å stå over for ikkje å gjere det verre. Eg trur det er ei god vurdering av Kjetil, sa han.

Ryste håpar og trur Jansrud blir å sjå i super-G-rennet tysdag.

– Det er planen, det er det ingen tvil om.

Det var knytt forventningar til å sjå Jansrud i konkurranse igjen for første gong på over to månader. I desember fall han stygt og skadde kneet i eit super-G-renn i Beaver Creek.

Då trudde dei fleste at 36-åringen var sett på sidelinja i lang tid. Sjokket var derfor stort då han like før OL-avreisa vart teken ut i den norske troppen.

Ryste erkjenner at ein har gambla litt med å få Jansrud med til Kina-leikane.

– Men det har gått overraskande bra til no. Det har ikkje vore nokon hevingar.

Jansrud har tidlegare køyrt i fire OL. Tida vil vise om han kjem i aksjon i sitt femte. Han står med eitt gull (super-G 2014), to sølv (storslalåm 2010, utfor 2018) og to bronse (utfor 2014 og super-G 2018).

Beat Feuz tok gullet i måndagens utfor. Sveitsaren vann før den franske 41-åringen Johan Clarey. Bronsen gjekk til Matthias Mayer frå Austerrike. Som favoritt vart det berre ein femteplass for Aleksander Aamodt Kilde.

