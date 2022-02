Everton-sjefen slo tilbake mot Alli-kritikk: – Bryr meg ikkje om kva slags klede han bruker

sport

Alli vart saman med nederlandske Donny van de Beek presentert som nye Everton-spelar under 4-1-sigeren over Brentford i FA-cupen laurdag. I etterkant av seansen vart den tidlegare Tottenham-spelaren gjenstand for kritikk.

Den tidlegare engelske landslagssjefen Glenn Hoddle hevda at fotballstjerna såg ut til å ha vorte «dratt rett inn frå gata» då han skulle setje ord på Allis klesval.

Måndag vart Evertons ferske manager Frank Lampard konfrontert med utsegnene då han møtte pressa framfor ligamøtet med Newcastle tysdag.

Lampard innleidde med å understreke at han har den største respekten for alle som har uttalt seg i saka og viste til fotballegender som Ally McCoist, Alan Brazil og Glenn Hoddle.

– Men når du jobbar tett med spelarar og jobbar med Dele, er mi personlege meining at eg ikkje bryr meg kva bil han køyrer, kva klede han har på seg, så lenge eg får ein gut som kjem på trening kvar dag, vil forbetre seg kvar dag, respekterer klubben, respekterer lagkameratane og gir alt for å produsere, sa Everton-manageren.

– Alle har sin eigen individuelle personlegdom, og å prøve å avgrense det, trur eg kan vere skadeleg, sa han.

Både Alli og van de Beek er med i Everton-troppen for første gong tysdag. Spissen Dominic Calvert-Lewin er òg med etter å ha slite med ein kneskade.

Everton har berre fire lag bak seg på tabellen. Ned til Watford under streken skil det fire poeng.

